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Премьер завтра посетит регионы Западной Грузии


23.06.2017   21:26
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили завтра посетит регион Гурии и Аджарию.

По информации администрации правительства, в 13:30 Георгий Квирикашвили будет присутствовать на открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в селе Набеглави в Гурии. В предприятие осуществлена инвестиция объемом 40 миллионов евро.

В 16:30 премьер-министр примет участие в церемонии, приуроченной к окончанию строительства крупнейшего инвестиционно-инфраструктурного проекта в секторе энергетики – ШуахевиГЭС.

Инвестиционная стоимость ШуахевиГЭС составляет 416 миллионов долларов США. Суммарная установленная мощность ГЭС 187 мегаватт. Электростанция будет вырабатывать 450 гигаватт/час электроэнергии и обеспечит сокращение парниковых газов более чем на 200 000 тонн в год. ШуахевиГЭС – первая в Грузии гидроэлектростанция, получившей сертификат Рамочной конвенции ООН об изменении климата для сокращения выбросов углерода.






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