Глава Минздрава Грузии встретился с сенатором Лугаром

23.06.2017 21:42 Министр здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко встретился с сенатором США Ричардом Лугаром в Вашингтоне, говорится в сообщении ведомства.



Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года. Сначала она находилась в подчинении министерства обороны Грузии, затем – МВД, а сегодня — министерства труда, здравоохранения и социальной защиты.



"Мы рассмотрели положение сектора здравоохранения и те неординарные изменения, которые были проведены в Грузии. В этом направлении были сделаны действительно большие шаги", — заявил Лугар.



Сенатор отметил, важность функционирования лаборатории его имени в Тбилиси.



"Центр Лугара служит народам мира. В центре обнаруживают особенные элементы в атмосфере, почве или воде и потом корректируют их, чтобы спасти жизни сотен людей. Это гуманный центр, и я благодарен, что он продолжает свое существование в Грузии и еще больше развивается", — сказал Лугар.





Сергеенко отметил, что лаборатория имени Лугара в Тбилиси имеет важную функцию, как со стороны биобезопасности, так и в плане развития общественного здравоохранения и науки.



"Грузия является лидером в Восточной Европе в плане детекции (выявление — прим. ред.) опасностей. В целом, есть три направления: превенция, детекция и реагирование. Грузия с помощью центра Лугара является лидером именно в компоненте детекции. Конечно, превенция также является нашей функцией, как и реагирование, однако эта лаборатория дает нам большое преимущество, чтобы точно знать о происхождении той или иной опасности", — отметил Сергеенко.



Министр здравоохранения Грузии с 21 июня проводит официальные встречи в США, в рамках своего визита он также встретился с государственным секретарем департамента здравоохранения и человеческих ресурсов США Томасом Праисом.



На встрече министерство здравоохранения, министерство сельского хозяйства Грузии и Центр по контролю заболеваний и превенции США подписали меморандум о взаимосотрудничестве, который предусматривает поддержку программы элиминации гепатита С.





В рамках визита Сергеенко осмотрел центр США по контролю и превенции заболеваний (CDC) и провел встречу с его директором Анной Шучат.



Перед встречей с Лугаром Сергеенко выступил с речью на 26-й встрече международной целевой группы эрадикации (искоренение прим.ред.) заболеваний в Атланте. Сергеенко говорил о прогрессе, которого Грузия смогла добиться на пути осуществления программы гепатита С.



Центр Ричарда Лугара в Тбилиси не раз становился объектом критики. Скептики утверждали, что его целью является создание химического или биологического оружия, ввоз штаммов с опасными вирусами и так далее, что категорически опровергали власти страны.



"Спутник-Грузия"











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