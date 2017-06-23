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В Грузии изучили вопросы приватизации психиатрических учреждений


23.06.2017   22:18
Грузинские и зарубежные эксперты изучили вопросы приватизации и документацию Национального центра психического здоровья имени Б. Нанеишвили в Тбилиси и Центра психического здоровья в Хелвачаури где нашли определенные нарушения.

Народный защитник Грузии Уча Нануашвили вместе с международной организацией "Глобальная инициатива в психиатрии – Тбилиси" представил общественности специальный отчет — "Приватизация учреждений психического здравоохранения в Грузии: оценка, выводы и рекомендации правительству Грузии".

Именно в рамках этого отчета в центрах прошла проверка. По мнению грузинских и зарубежных экспертов, непонятно для чего происходит их приватизация.

В частности, процесс приватизации идет в ускоренном режиме без консультации с заинтересованными сторонами. При этом, не объявлен открытый конкурс, заранее не определены квалификация или опыт, которые требуются от потенциального инвестора.

В отчете эксперты указали, что у процесса приватизации психиатрических учреждений нет единого формата и он не дает четкого представления о долгосрочном планировании и финансовой устойчивости. Остается невыясненной и бизнес-модель инвестора.

Народный защитник Грузии считает, что процесс приватизации должен сопровождаться четко сформированными стандартами в плане качества обслуживания, безопасности пациентов и прав человека.

По рекомендации омбудсмена, в дальнейшем орган государственного мониторинга, состоящий из квалифицированных специалистов, должен проводить регулярные инспекции в психиатрических учреждениях.

Нануашвили считает необходимым перманентно проверять качество обслуживания пациентов как в частных, так и в государственных учреждениях, уделять особое внимание судебной психиатрии и отделениям принудительного лечения.

Немаловажным является и перманентная проверка профессиональных знаний персонала, в случае необходимости проведение специальных тренингов для повышения их квалификации. Наряду с медикаментозным лечением необходимо включать людей с психическими расстройствами в различные социальные активности, уверен омбудсмен.

Нануашвили отметил, что в процессе приватизации психиатрических учреждений должен быть составлен список требований и определены санкции, которые будут задействованы при их нарушении.

В Грузии официально зарегистрировано 80 тысяч человек с различными психическими заболеваниями, часть из них лечится дома в рамках государственной программы, а часть проходит лечение в клиниках.






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