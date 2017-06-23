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Грузинская оппозиция просит мировое сообщество воздействовать на власти Грузии
23.06.2017 23:20
Грузинская оппозиция обратилась к мировому сообществу и попросила её воздействовать на правительство Грузии в том, чтобы прекратить процесс рассмотрения в парламенте проекта изменений в Конституцию и направить обновленный проект на рассмотрение и оценку Венецианской комиссии Совета Европы.
Соответствующее заявление подписали 16 оппозиционных нынешнему правительству «Грузинской мечты» партий, в том числе ее бывшие соратники по коалиции. Среди подписавшихся — «Национальное движение», отпочковавшаяся от него «Европейская Грузия», «Государство для народа», «Свободная Грузия», Республиканская партия, Национальный форум, «Свободные демократы» и ряд других партий.
Адресатами обращения являются генсек Совета Европы, ПАСЕ, Венецианская комиссия, Европарламент, ОБСЕ, представители аккредитованного в Грузии дипкорпуса.
По оценке авторов заявления, в том законопроекте, который был составлен государственной конституционной комиссией, упраздняются прямые выборы президента, меняется система выборов парламента, ограничиваются права Конституционного суда. При этом, конституционная комиссия не учла мнения и рекомендации президента, народного защитника и оппозиционных партий, и проект поправок в Конституцию в итоге поддержала только одна правящая партия.
«Примечательно, что на выборах 2016 года правящую партию поддержало меньшинство избирателей (48%), а воля остальных 52% в конституционном законопроекте не отражена. Не учла правящая партия и мнение Венецианской комиссии, которая опубликовала свое заключение и рекомендации по этому законопроекту 19 июня… Правящая партия не то что не учла рекомендации Венецианской комиссии, но приняла единоличное решение и начала в парламенте Грузии рассмотрение совершенно иного проекта конституционных изменений, который предусматривает проведение парламентских выборов 2020 года по смешанной (мажоритарно-пропорциональной системе), а переход на пропорциональную систему откладывает до 2024 года», — отмечается в совместном обращении.
По оценке оппозиции, правительство Грузии постоянно ухудшает избирательную среду, о чем свидетельствуют инициированные правящим большинством очередные поправки к избирательному кодексу.
«Исходя из всего вышесказанного, мы, нижеподписавшиеся оппозиционные партии, считаем, что так называемая новая редакция Конституции является недемократической, не отражает волю грузинского народа и не может считаться легитимным документом», — подчеркивается в обращении.
Если правящая партия не приостановит рассмотрение конституционных изменений и не позаботится о достижении консенсуса, политические процессы могут получить развитие в таком направлении, которое не будет способствовать развитию в стране демократии и долгосрочной стабильности, отмечают авторы заявления.
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