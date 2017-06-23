Русская версия National Geographic вышла в тираж с картой Грузии, без Абхазии

23.06.2017 23:39 Русская версия печатного издания National Geographic Traveler, посвященное путешествиям, вышла в тираж с изображением карты Грузии, без Абхазии.



В Департаменте национального туризма Грузии (Georgian National Tourism Administration) по инициативе которого, автор статьи, журналист Андрей Паламарчук, был приглашен в страну, на данный момент отрицают, что статья была заказной.



Между тем, как сообщает телекомпания «Рустави-2» в сентябре Паламарчук провел в Грузии неделю, его пребывания в стране, включая питание и гостиничные услуги оплачивалось из госбюджета.



Следует отметить, что протестное письмо в русскую редакцию от имени Департамента национального туризма Грузии было направлено только после того, как темой заинтересовалась редакция передачи «Курьер», выходящей в эфире «Рустави-2», то есть через месяц, после его выхода в тираж, в мае этого года.



В «Рустави-2» утверждают, что до конца дня от МИД Грузии не последовало никаких разъяснений по этому делу. Позже стало известно, что министерство приступило к рассмотрению вопроса. Протестное письмо в русскую редакцию журнала, направило также руководство грузинского издания «National Geographic Traveler».



Редакторам передачи «Курьер», также удалось установить, что предварительном на фото-макете статьи, карта Грузии не фигурировала.



На данный момент неизвестна реакция российской стороны. Как сообщили в Департаменте национального туризма Грузии они ожидают письменного разъяснения от московской редакции печатного издания.



"СОВА"











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