Парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной избирательной системе

24.06.2017 12:02 Вопрос проведения в 2020 году парламентских выборов вновь по существующей - смешанной избирательной системе отображен в переходных положениях конституционных изменений.



В частности, в переходных положениях новой редакции Конституции Грузии, принятой в двух чтениях, записано, что парламент, избранный в результате следующих выборов на основе всеобщего, равного прямого избирательного права, при тайном голосовании, сроком на 4 года, будет состоять из 77 членов, избранных по пропорциональной системе, и 73 членов, избранных по мажоритарной системе. Мандаты членов парламента в результате выборов, проведенных по пропорциональной системе, будут распределены между теми политическими партиями, которые получат хотя бы 3% голосов участвующих в выборах избирателей.



В основной части проекта конституционных изменений отображено проведение парламентских выборов полностью по пропорциональной системе, которое будет задействовано к 2024 году.



Изменения, вошедшие в Конституцию, вступят в силу после принесения присяги президентом, избранным в результате выборов 2018 году.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

