|
Парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной избирательной системе
24.06.2017 12:02
Вопрос проведения в 2020 году парламентских выборов вновь по существующей - смешанной избирательной системе отображен в переходных положениях конституционных изменений.
В частности, в переходных положениях новой редакции Конституции Грузии, принятой в двух чтениях, записано, что парламент, избранный в результате следующих выборов на основе всеобщего, равного прямого избирательного права, при тайном голосовании, сроком на 4 года, будет состоять из 77 членов, избранных по пропорциональной системе, и 73 членов, избранных по мажоритарной системе. Мандаты членов парламента в результате выборов, проведенных по пропорциональной системе, будут распределены между теми политическими партиями, которые получат хотя бы 3% голосов участвующих в выборах избирателей.
В основной части проекта конституционных изменений отображено проведение парламентских выборов полностью по пропорциональной системе, которое будет задействовано к 2024 году.
Изменения, вошедшие в Конституцию, вступят в силу после принесения присяги президентом, избранным в результате выборов 2018 году.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна