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К рассмотрению конституционных поправок парламент вернется осенью
24.06.2017 12:08
К обсуждению проекта запланированных в конституции изменений парламент вернется через три месяца, как это предусмотрено порядком пересмотра конституции. Соответственно, новую редакцию конституции Грузии парламент утвердит в окончательном, третьем чтении в ходе осенней сессии и перешлет на подпись президенту.
Конституционные изменения, а также проект конституционного закона об Автономной Республике Аджария парламент принял в первом и втором чтении 115 голосами. В процессе голосования не принимало участия ни одно из парламентских оппозиционных объединений.
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