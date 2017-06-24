К рассмотрению конституционных поправок парламент вернется осенью

24.06.2017 12:08 К обсуждению проекта запланированных в конституции изменений парламент вернется через три месяца, как это предусмотрено порядком пересмотра конституции. Соответственно, новую редакцию конституции Грузии парламент утвердит в окончательном, третьем чтении в ходе осенней сессии и перешлет на подпись президенту.



Конституционные изменения, а также проект конституционного закона об Автономной Республике Аджария парламент принял в первом и втором чтении 115 голосами. В процессе голосования не принимало участия ни одно из парламентских оппозиционных объединений.















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