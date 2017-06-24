Следующий президент Грузии будет править 6 лет

24.06.2017 12:20 Срок полномочий президента, избранного в 2018 году путем прямых выборов, будет продлен на один год, он будет занимать должность шесть лет. Введение одноразово 6-летнего срока будет отображено в переходных положениях новой редакции Конституции Грузии.



Как было сказано вчера на внеочередной сессии парламента, Венецианская комиссия приветствует выборы президента непрямым путем в тех условиях, когда парламент будет избран полностью по пропорциональной системе. Вместе с тем, исходя из того, что задействование пропорциональной избирательной системы не происходит к парламентским выборам 2020 года, и входит в силу с 2024 года, а президентские выборы должны состояться в 2023 году, следует учесть продление срока на один год для президента, избранного в 2018 году.



«Непрямым путем мы должны избрать президента в такой ситуации, когда у нас будет парламент, избранный полностью по пропорциональной системе», - заявил депутат «Грузинской мечты» Тамар Хулордава на внеочередной сессии парламента. С этим согласился председатель парламента Ираклий Кобахидзе.















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