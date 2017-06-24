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ЕС принял 3-миллионную программу поддержки сирийских беженцев в Армении


24.06.2017   12:28
ЕС принял программу с бюджетом в 3 млн. евро в поддержку сирийских беженцев в Армении в рамках работы Регионального трастового фонда реагирования ЕС на сирийский кризис.

Цель проекта – облегчение и расширение доступа беженцев к медицинским, психологическим и социальным услугам, улучшение условий проживания, доступа к экономическим возможностям и содействие интеграции школьников и студентов.

Данная программа была одной из серии новых проектов, принятых Сирийским трастовым фондом ЕС 20 июня с общим бюджетом в 275 млн. евро. Вышеупомянутые проекты призваны оказывать поддержку беженцам и перегруженным принимающим их общинам в Турции, Ливане, Иордании, Ираке, на Балканах и в Армении.






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