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ЕС ограничит выдачу виз гражданам стран, не принимающих мигрантов назад


24.06.2017   13:24
Страны Евросоюза (ЕС) решили ввести ограничения на визы для представителей государств, отказывающихся принимать назад мигрантов, которым не дали убежища в Европе. Как сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата. По информации агентства, среди таких стран — Бангладеш и Нигерия.

Напомним, несколько лет назад в Европе начался миграционный кризис,в результате которого странам ЕС пришлось принять около 2,5 млн беженцев. Брюссель ввел для европейских государств квоту по приему мигрантов, однако не все государства — в частности, Польша, Словакия, Венгрия — согласились ее исполнять. В ответ глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил этим странам санкциями.






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