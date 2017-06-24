ЕС ограничит выдачу виз гражданам стран, не принимающих мигрантов назад

24.06.2017 13:24 Страны Евросоюза (ЕС) решили ввести ограничения на визы для представителей государств, отказывающихся принимать назад мигрантов, которым не дали убежища в Европе. Как сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата. По информации агентства, среди таких стран — Бангладеш и Нигерия.



Напомним, несколько лет назад в Европе начался миграционный кризис,в результате которого странам ЕС пришлось принять около 2,5 млн беженцев. Брюссель ввел для европейских государств квоту по приему мигрантов, однако не все государства — в частности, Польша, Словакия, Венгрия — согласились ее исполнять. В ответ глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил этим странам санкциями.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

