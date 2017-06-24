Премьер поздравил мусульман Грузии с предстоящим окончанием Рамадана

24.06.2017 13:46 Роль мусульман в развитии Грузии очень важна, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на вечерней трапезе-разговении, традиционно проводимой мусульманами в священный месяц Рамадан — ифтар.



«Нас связывает братство. Мы исповедуем разные религии, но именно в этом различии наше единство и сила страны, богатство нашей страны», — заявил Квирикашвили.



«Все знают о роли грузинских мусульман в деле строительства нашего государства, на страницах истории запечатлены имена многих патриотов и преданных родине людей. И сегодня каждый из грузинских мусульман стоит на страже свой родины и вносит вклад в развитие страны», — добавил глава правительства.



На трапезе премьер-министр также рассказал о проектах и программах, которые реализуются в Грузии для мусульманской общины. В частности, строительстве новых мечетей и реставрации уже существующих.



В традиционном ужине также принимали участие члены кабинета министров Грузии, некоторые представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и мусульманской общины страны.

Священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого они соблюдают строгий пост, начался в этом году 27 мая.



На протяжении всего поста верующим, за исключением определенных категорий людей, например, стариков и детей, предписано воздерживаться от еды и питья в течение светлого времени суток. Каждый вечер после молитвы происходит разговение — ифтар. 25 июня мусульмане будут отмечать Ураза-байрам. Он является праздником разговения после окончания месяца поста Рамадана.



На праздничной трапезе по случаю окончания поста принято угощать не только родных и близких, но и соседей и знакомых, независимо от их вероисповедания. Обязательным условием праздника является раздача милостыни (садака). Также в праздничные дни принято посещать могилы родственников.















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