Саакашвили: Я не собираюсь сговариваться с олигархами в Украине и Грузии, буду бороться до конца

24.06.2017 14:26 Я не собираюсь уступать, тем более олигархам и коррумпированной касте позволять снедать и мою любимую Украину, в том числе, здесь решается судьба Грузии, - об этом заявил экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.



Как он отметил, между президентом Украины Петром Порошенко и бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили есть переговоры и «это вообще не вызывает сомнений».



«Несколько раз мне угрожали, присылали людей, чтоб я понял. Потом и прямо сказали, что если я сейчас не остановлюсь, как меня впустили, так и выпустят. Не кому не собираюсь уступать и тем более олигархам и тем более коррумпированной касте позволять снедать и мою любимую Украину, в том числе, здесь решается судьба Грузии. Уступки олигархам до чего довели, это была моя личная ошибка, все мы увидели. Грузия на грани уничтожения. В Украине и параллельно в Грузии не собираюсь делать уступок олигархам и сговариваться с ними, и никогда не собирался. Это вот и есть. Я буду бороться до конца, у меня поддержка», - заявил Саакашвили.



По его словам, украинский президент Петр Порошенко так же похож на одного человека, которого он знал и это Эдуард Шеварднадзе.



«...Я точно знаю, какими у меня должны были быть отношения с олигархами, и какие я допустил ошибки. Поэтому обогащенный опытом, и в тех условиях, когда у меня боевой настрой, мы выиграем эту битву и до конца доведет освобождение как Украины, так и Грузии заново», - заявил Михеил Саакашвили телеканалу «Рустави 2».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

