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Грузия объявила войну трансжирам
24.06.2017 15:53
Постановление правительства Грузии "Об определении в продуктах нормы трансжиров" вступит в силу 1 августа 2017 года. Информация об этом опубликована на сайте Национального агентства продовольствия.
Представители ведомства уже ознакомили производителей продуктов питания, дистрибьюторов и импортеров с подробностями новой регуляции.
Так, согласно новым правилам, в продуктах содержание трансжиров не должно превышать 2 грамма, а продуктах детского питание наличие трансжиров и вовсе запрещено.
В случае нарушения требований, производитель будет обязан изъять и ликвидировать товар, иначе компании грозит штраф 1000 лари (порядка $420).
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