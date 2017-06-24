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Грузия объявила войну трансжирам


24.06.2017   15:53
Постановление правительства Грузии "Об определении в продуктах нормы трансжиров" вступит в силу 1 августа 2017 года. Информация об этом опубликована на сайте Национального агентства продовольствия.

Представители ведомства уже ознакомили производителей продуктов питания, дистрибьюторов и импортеров с подробностями новой регуляции.

Так, согласно новым правилам, в продуктах содержание трансжиров не должно превышать 2 грамма, а продуктах детского питание наличие трансжиров и вовсе запрещено.

В случае нарушения требований, производитель будет обязан изъять и ликвидировать товар, иначе компании грозит штраф 1000 лари (порядка $420).






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