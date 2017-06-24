Азербайджан ведет переговоры с Турцией и Грузией по вопросу взаимного признания е-подписи

24.06.2017 16:05 Азербайджан ведет переговоры с Турцией и Грузией по вопросу взаимного признания электронной подписи, сообщил Trend в четверг директор Региональной академии информационных технологий (RITA - Regional Information Technologies Academy) Тофиг Бабаев.



По словам Бабаева, данный вопрос рассматривается на государственном уровне, и компетентными органами в переговорах являются таможенные организации указанных стран.



"За последние недели таможенные органы стран провели конференции, семинары и встречи, где также рассматривали вопрос взаимного признания е-подписи. Не исключено, что определенные продвижения в этом вопросе уже имеются", - сказал Бабаев.



Как сообщили Trend ранее в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, договоренность о взаимном признании электронной подписи между странами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств была достигнута в рамках второго заседания рабочей группы Совета, которая прошла в Стамбуле в мае текущего года.



Участники заседания достигли договоренности о создании необходимых условий для признания е-подписи между Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном.



Также было обсуждено формирование совместных электронных услуг между странами-членами Совета, затронуты вопросы обмена опытом и проведения тренингов в области создания "Электронного правительства", применения принципа "единого окна" в предоставлении е-услуг, разработке мобильных приложений и т.д.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

