Аяз Мамедов назначен советником Госминистра по делам приминерия

24.06.2017 16:12 Аяз Мамедов назначен советником госминистра Грузии по делам примирения и гражданского равноправия.



Как передает грузинское бюро АПА, до этого А.Мамедов работал в региональной налоговой инспекции.



А.Мамедов, который будет курировать регион Квемо-Картли, является выпускником юридического факультета Государственного Университета им. Ильи Чавчавадзе и Школы Государственного Управления им. Зураба Жвания. А.Мамедов женат, имеет сына.















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