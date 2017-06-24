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Аяз Мамедов назначен советником Госминистра по делам приминерия


24.06.2017   16:12
Аяз Мамедов назначен советником госминистра Грузии по делам примирения и гражданского равноправия.

Как передает грузинское бюро АПА, до этого А.Мамедов работал в региональной налоговой инспекции.

А.Мамедов, который будет курировать регион Квемо-Картли, является выпускником юридического факультета Государственного Университета им. Ильи Чавчавадзе и Школы Государственного Управления им. Зураба Жвания. А.Мамедов женат, имеет сына.






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