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Квирикашвили открыл в Гурии новое предприятие
24.06.2017 19:11
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили открыл в Гурии новое предприятие современных стандартов.
Как сообщает администрация правительства Грузии, в селе Набеглави в предприятие по производству безалкогольных напитков вложена инвестиция в размере 40 млн евро.
Глава грузинского правительства поздравил компанию «Цкали маргебели» и ее всех сотрудников с 20-летним юбилеем и поблагодарил Михаила Свимонишвили за тот очень значительный вклад, который он вносит в развитие перерабатывающего производства и сельского хозяйства.
«Особенная эмоция овладевает, когда в твоей стране открывается такое современное, высших стандартов предприятие. Хочу с этим днем более всего поздравить местное население, тех людей, которые здесь, на этом предприятии будут строить будущее грузинского индустриального потенциала. Правда горжусь, что в нашей стране открывается такое предприятие. Действительно очень большое удовольствие, когда мы видим такое достижение в нашей стране», - заявил премьер.
По словам Георгия Квирикашвили отрадно, что речь идет не только об одном предприятии, а о целом комплексе – уже высажены более чем на 70 гектаров фруктовые сады современных стандартов, площадь которых планируется расширить до 500 гектаров.
Как отметил премьер-министр, очень важно, что компания будет ориентирована на использование современного сырья.
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