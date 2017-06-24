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Квирикашвили открыл в Гурии новое предприятие


24.06.2017   19:11
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили открыл в Гурии новое предприятие современных стандартов.

Как сообщает администрация правительства Грузии, в селе Набеглави в предприятие по производству безалкогольных напитков вложена инвестиция в размере 40 млн евро.

Глава грузинского правительства поздравил компанию «Цкали маргебели» и ее всех сотрудников с 20-летним юбилеем и поблагодарил Михаила Свимонишвили за тот очень значительный вклад, который он вносит в развитие перерабатывающего производства и сельского хозяйства.

«Особенная эмоция овладевает, когда в твоей стране открывается такое современное, высших стандартов предприятие. Хочу с этим днем более всего поздравить местное население, тех людей, которые здесь, на этом предприятии будут строить будущее грузинского индустриального потенциала. Правда горжусь, что в нашей стране открывается такое предприятие. Действительно очень большое удовольствие, когда мы видим такое достижение в нашей стране», - заявил премьер.

По словам Георгия Квирикашвили отрадно, что речь идет не только об одном предприятии, а о целом комплексе – уже высажены более чем на 70 гектаров фруктовые сады современных стандартов, площадь которых планируется расширить до 500 гектаров.

Как отметил премьер-министр, очень важно, что компания будет ориентирована на использование современного сырья.






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