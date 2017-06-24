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Мы не избегаем справедливой критики - председатель Верховного суда


24.06.2017   19:16
Мы не избегаем справедливой критики, - заявила председатель Высшего совета юстиции Грузии Нино Гвенетадзе. После обновления состава Высшего совета юстиции Гвенетадзе ожидает уменьшения критики.

«Совет юстиции фактически обновится после голосования, когда будут назначены 4 судьи-члена. Главное, что Совет начнет интенсивно работать над осуществлением стратегии, чтобы быть открытым, прозрачным и подотчетным и повысит доверие к правосудию», - заявила Гвенетадзе.

По ее же словам, в течение прошедших 4-х лет заседания были открытыми, и все могли присутствовать на них.

«Совет абсолютно открытый, со стороны неправительственного сектора осуществляется мониторинг, и я думаю, в течение этих четырех лет у Совета были определенные успехи и продвижение вперед», - отметила Гвенетадзе.

Сегодня проходит внеочередная конференция судей.






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