Мы не избегаем справедливой критики - председатель Верховного суда

24.06.2017 19:16 Мы не избегаем справедливой критики, - заявила председатель Высшего совета юстиции Грузии Нино Гвенетадзе. После обновления состава Высшего совета юстиции Гвенетадзе ожидает уменьшения критики.



«Совет юстиции фактически обновится после голосования, когда будут назначены 4 судьи-члена. Главное, что Совет начнет интенсивно работать над осуществлением стратегии, чтобы быть открытым, прозрачным и подотчетным и повысит доверие к правосудию», - заявила Гвенетадзе.



По ее же словам, в течение прошедших 4-х лет заседания были открытыми, и все могли присутствовать на них.



«Совет абсолютно открытый, со стороны неправительственного сектора осуществляется мониторинг, и я думаю, в течение этих четырех лет у Совета были определенные успехи и продвижение вперед», - отметила Гвенетадзе.



Сегодня проходит внеочередная конференция судей.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

