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Грузия и Греция будут сотрудничать в борьбе с организованной преступностью


24.06.2017   19:50
Грузия и Греция оформили межправительственное соглашение о совместной борьбе с преступностью, говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел. Документ был подписан министром внутренних дел Греции Николаосом Тоскасом и его грузинским коллегой Георгием Мгебришвили в Тбилиси.

Соглашение предполагает сотрудничество правительств двух стран в сфере выявления и пресечения таких преступлений, как организованная преступность, терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия. В ходе встречи Тоскас и Мгебришвили, стороны также договорились о сотрудничестве в рамках полицейских атташе и рабочих групп, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В рамках рабочего визита в Грузию министр внутренних дел Греции посетил Центр совместных операций МВД Грузии и ознакомился с проектом «Безопасный город, безопасный регион, безопасная страна». В рамках программы по всей стране будут установлены так называемые «умные камеры», оснащенные специальной аналитической программой. Камеры будут снимать и анализировать происходящее на улицах, а затем передавать все данные в Единый центр управления МВД.







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