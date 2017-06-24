Каха Каладзе готовится баллотироваться в мэры Тбилиси

24.06.2017 20:02 Каха Каладзе в ближайшее время покинет должность министра энергетики Грузии – о готовящейся отставке он объявил на открытии «Шуахеви ГЭС» в высокогорной Аджарии.



Ранее в правящей партии назвали бывшего игрока футбольного клуба «Милан» самой вероятной кандидатурой для участия в выборах мэра Тбилиси от «Грузинской мечты», намеченных на октябрь. У нынешнего мэра столицы Давида Нармания – самый низкий рейтинг из всех основных фигур правящей партии.



Говоря об этих планах, Каладзе отметил, что доволен работой, проделанной министерством энергетики под его руководством.



«Еще будучи футболистом, я мечтал, что по завершению карьеры вернусь в Грузию и так и произошло. И я мечтал внести свой вклад в продвижение страны вперед и ее развития и сейчас я горжусь тем, что в Аджарии мы открыли самую масштабную гидроэлектростанцию», — сказал Каладзе.



Каладзе отдельно поблагодарил сотрудников министерства энергетики.



«Хочу поблагодарить всех, и я уверен, что каждый из нас, где бы он ни был, внесет свой вклад в развитие страны», — сказал Каладзе.



О намерение Каладзе оставить министерское кресло первым сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили, который также присутствовал на церемонии открытия «Шуахеви ГЭС». По словам главы правительства, у Каладзе «очень интересные политические планы».



«Я хочу передать слово человеку, у которого очень интересные политические планы, и я уверен, что где бы ни был Каха Каладзе, он добьется успеха. Я хочу поблагодарить его за плодотворную деятельность на посту министра энергетики и пожелать ему успеха, в котором я и моя команда уверены», — заявил Квирикашвили.



Кахи Каладзе начал политическую карьеру в 2012 году, присоединившись к партии основанной грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах, Каладзе стал депутатом, а спустя несколько месяцев — министром энергетики.



С 1993 по 2012 год Каладзе был футболистом профессиональных футбольных клубов «Динамо Тбилиси», «Динамо Киев», «Милан», «Дженоа». Четырежды становился лучшим футболистом Грузии.



В 2007 году основал инвестиционную группу «Кала Капитал». После был членом наблюдательского совета и основателем «Прогресс банка».



"Новости-Грузия"











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