Председатель Тбилисского городского суда возглавил Высший совет юстиции

24.06.2017 20:05 Высший совет юстиции Грузии возглавил председатель Тбилисского городского суда Георгий Микаутадзе. Данное решение было принято сегодня, по итогам тайного голосования членов Конференции судей.



Секретарь Высшего совета юстиции избирается на четырехлетний срок.



35-летний Георгий Микаутадзе является выпускником юридического факультета Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. С 2006 по 2010 год он работал в районной прокуратуре Исани-Самгори. В Тбилисском городском суде Микаутадзе начал работать в 2012 году, а в марте 2016 года стал его председателем.



Членом Высшего совета Грузии Микаутадзе является с апреля этого года.



Согласно закону «Об общих судах Грузии», став секретарем Высшего совета юстиции Микаутадзе должен покинуть должность председателя Тбилисского городского суда.



Также сегодня Конференция судей, по истечению четырех летнего срока, избрала новых членов судей в Высший совет юстиции.



Конференция судей на заседании вместо Левана Мурусидзе, Тамар Алания, Шоты Гецадзе и Мераба Габинашвиили выбрала членами Высшего совета юстиции судей Ираклия Шенгелия, Дмитрия Гвритишвили, Васила Мшениерадзе и Ираклия Бондаренко.















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