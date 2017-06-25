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Секретарем Высшего совета юстиции Грузии избран Георгий Микаутадзе
25.06.2017 11:54
Секретарем Высшего совета юстиции Грузии избран Георгий Микаутадзе. В ходе проведенного вчера тайного голосования его поддержали 246 членов, за второго кандидата было отдано лишь 25 голосов.
Георгий Микаутадзе будет занимать эту должность 4 года. Он сменил Левана Мурусидзе.
Георгий Микаутадзе до этого времени работал на посту председателя Тбилисского городского суда.
Накануне состоялось 21-я внеочередная конференция судей, на которой также были избраны четыре судьи-члена Высшего совета юстиции: Ираклий Бондаренко, Васил Мшвениерадзе, Дмитрий Гвритишвили и Ираклий Шенгелия. Все четверо было поддержаны большинством голосов.
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