Секретарем Высшего совета юстиции Грузии избран Георгий Микаутадзе

25.06.2017 11:54 Секретарем Высшего совета юстиции Грузии избран Георгий Микаутадзе. В ходе проведенного вчера тайного голосования его поддержали 246 членов, за второго кандидата было отдано лишь 25 голосов.



Георгий Микаутадзе будет занимать эту должность 4 года. Он сменил Левана Мурусидзе.



Георгий Микаутадзе до этого времени работал на посту председателя Тбилисского городского суда.

Накануне состоялось 21-я внеочередная конференция судей, на которой также были избраны четыре судьи-члена Высшего совета юстиции: Ираклий Бондаренко, Васил Мшвениерадзе, Дмитрий Гвритишвили и Ираклий Шенгелия. Все четверо было поддержаны большинством голосов.















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