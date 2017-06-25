Квирикашвили поздравил мусульман Грузии с праздником Ураза-байрам

25.06.2017 15:12 Премьер-министр Георгий Квирикашвили поздравил мусульман Грузии с Ураза-байрамом, который является одним из главных праздников ислама.



Глава грузинского правительства пожелал своим мусульманским согражданам мира и процветания.



«Поздравляю с праздником Ураза-байрам наших мусульманских братьев. У нас есть общая родина и история нашего сожительства насчитывает века, нас связывает большая дружба и это настоящее богатство страны. Я рад, что наши связи и взаимоуважение передаются от поколения к поколению. Я верю, что эти взаимосвязи станут еще глубже и мы вместе усилим нашу Грузию», — говорится в поздравительном обращении Квирикашвили.



Ураза-байрам (праздник разговения, ид аль-фитр), отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. В этом году пост начался 27 мая. Праздник разговения продолжается три дня.



По преданию, именно в этот день Аллах послал пророку Мухаммеду первые стихи Корана. В связи с этим мусульмане благодарят Аллаха и проводят общую праздничную молитву в мечети.



В дни празднования мусульмане надевают лучшую одежду, ходят в гости с подарками, стараются веселиться, готовят традиционные блюда, которыми угощают соседей. В это время принято посещать могилы близких, раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.















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