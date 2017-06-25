Президент Турции потерял сознание в мечети

25.06.2017 16:50 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время молитвы в мечети, куда прибыл в связи с праздником Рамадан Байрам. Об этом сообщает CNN Turk.



По заявлению врачей, неотложная медицинская помощь была оказана президенту прямо на месте, после чего Эрдоган пришел в себя



«Дисбаланс произошел из-за проблем с сахаром и артериальным давлением. Но я уже восстановился и чувствую себя хорошо», - сообщил Эрдоган собравшимся.















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