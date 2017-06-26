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Парламентская делегация Грузии примет участие в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы


26.06.2017   09:56
Постоянно действующая делегация парламента Грузии под руководством первого заместителя председателя парламента Тамар Чугошвили 26-30 июня примет участие в работе летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По информации пресс-службы парламента, параллельно с участием в сессионных и комитетских заседаниях парламентская делегация проведет встречи высокого уровня.

Главной темой обсуждения на летней сессии ПАСЕ станет ситуация в Евросоюзе и вопрос миграции. Члены ассамблеи рассмотрят гуманитарный и политический ответ на кризис миграции, ситуацию с точки зрения прав человека и вопросы интеграции мигрантов.

На сессии состоится дискуссия касательно признания и соблюдения принципа подотчетности в Парламентской ассамблее, содействие честности в управлении для борьбы с политической коррупцией, а также парламентский надзор в отношении борьбы с коррупцией. Планируется также провести дискуссии по ситуации в Беларуси и о политическом влиянии на независимые СМИ и журналистов.'

На летней сессии ПАСЕ также будут обсуждаться успех и вызовы в борьбе с терроризмом в Европе.

Наряду с Тамар Чугошвили в работе летней сессии ПАСЕ примут участие члены постоянно действующей делегации парламента Грузии, депутаты: Софио Кацарава, Ирине Пруидзе, Эка Беселия, Звиад Квачантирадзе, Нино Гогуадзе, Дмитрий Цкитишвили, Давид Бакрадзе и Георгий Канделаки.






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