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На летней сессии ПАСЕ обсудят ситуацию в сфере прав человека на оккупированных территориях Грузии
26.06.2017 11:01
На летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсудят ситуацию в сфере прав человека на оккупированных территориях Грузии. Грузинская парламентская делегация уже находится в Страсбурге.
Главной темой на летней сессии ПАСЕ будет ситуация в Европе и вопрос миграции. В дебатах примут участие генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд, мэр Афин Йоргос Каминис, комиссаром СЕ по правам человека Нил Муйжниекс и министр юстиции и миграции Швеции Морган Юханссон.
На летней сессии ПАСЕ обсудят и успехи и вызовы в борьбе с терроризмом в Европе.
Члены ассамблеи обсудят ответные гуманитарные и политические шаги, ситуацию в сфере прав человека и вопросы интеграции мигрантов.
В работе летней сессии ПАСЕ примут участие Тамар Чугошвили и члены постоянной делегации парламента Грузии, депутаты Софио Кацарава, Ирина Пруидзе, Эка Беселия, Звиад Квачантирадзе, Нино Гогуадзе, Дмитрий Цкитишвили, Давид Бакрадзе и Георгий Канделаки.
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