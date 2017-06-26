Проект культурного наследия Восточного партнерства объявил о завершении работы

26.06.2017 11:11 В рамках проекта "Урбанистические стратегии в исторических городах, управляемые гражданами" (COMUS) было сделано объявление о завершении деятельности по проекту 30 июня 2017 года. Будучи совместной инициативой ЕС и Совета Европы, данный 30-месячный проект концентрировался на работе в девяти небольших и средних по населению исторических городах в Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине.



Основываясь на ведомых местными общинами процессах, проект COMUS поддерживал эти исторические города в разработке интегрированного и устойчивого подхода к вопросам защиты, планирования и управления ресурсами наследия, как компетентной политики восстановления городской среды.



Данный проект был частью Культурной программы Восточного партнерства II, финансируемой Европейским инструментом соседства.















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