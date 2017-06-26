Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Проект культурного наследия Восточного партнерства объявил о завершении работы


26.06.2017   11:11
В рамках проекта "Урбанистические стратегии в исторических городах, управляемые гражданами" (COMUS) было сделано объявление о завершении деятельности по проекту 30 июня 2017 года. Будучи совместной инициативой ЕС и Совета Европы, данный 30-месячный проект концентрировался на работе в девяти небольших и средних по населению исторических городах в Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине.

Основываясь на ведомых местными общинами процессах, проект COMUS поддерживал эти исторические города в разработке интегрированного и устойчивого подхода к вопросам защиты, планирования и управления ресурсами наследия, как компетентной политики восстановления городской среды.

Данный проект был частью Культурной программы Восточного партнерства II, финансируемой Европейским инструментом соседства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мини-ГЭС от «Росатома» будет установлен в Грузии
Иорданская авиакомпания начинает выполнение рейсов Амман-Батуми
В Каспи, Сачхере, и Зестафони будут построены ветряные электростанции
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
Россияне, абхазы и осетины вновь покинули Женевские переговоры
Убийца Геннадия Сулаберидзе в Гагре сдался правоохранителям
В Гагре застрелили 50-летнего Геннадия Сулаберидзе
Изнасилование 13-летней девочки братом «депутата» вызвало в Сухуми большой протест
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Российский National Geographic опубликовал карту Грузии без Абхазии
Муфтий Чечни ополчился против шиитской литературы
В Армении перевернулся грузовик с военными
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна