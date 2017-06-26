CNN наложит ограничения на новые репортажи о России

26.06.2017 11:18 О новых правилах для материалов, связанных с Россией, сотрудникам подразделения CNN Money рассказал главный редактор Ричард Барбьери. В распоряжении издания Buzzfeed оказалось письмо, которое он разослал сотрудникам. В послании говорится, что никто не должен публиковать контент о России без согласования с Барбьери и вице-президентом CNN Джейсоном Фаркасом. Утверждается, что новое правило будет действовать не только для CNN Money.



Условия выпуска материалов были ужесточены после публикации статьи о связи советника Дональда Трампа Энтони Скарамуччи с Российским фондом прямых инвестиций. В материале утверждалось, что Скарамуччи обсуждал смягчение санкций против России с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Беседа якобы имела место в Давосе на Всемирном экономическом форуме.



Позднее публикация была удалена, а CNN пришлось принести Скарамуччи извинения. Советник президента США заявил, что принимает их.



Источник Buzzfeed, близкий к CNN, назвал инцидент «огромным провалом», а также добавил, что с сотрудниками будет проведена работа.















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