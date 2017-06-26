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Грузия и Сербия ведут переговоры о безвизовом режиме


26.06.2017   12:32
Находящийся в Белграде министр иностранных дел Грузии обсудил необходимость задействования безвизового режима с Сербией.

Михаила Джанелидзе приняли президент Сербии Александр Вучич, а также его сербский коллега Ивица Дачич. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.

Глава МИД Грузии принял участие в праздничной церемонии инаугурации новоизбранного президента Сербии. Торжественное мероприятие, на которое были приглашены около пяти тысяч высокопоставленных гостей из разных стран, состоялось 23 июня во дворце «Сербия» в Белграде.

Джанелидзе передал Вучичу письмо с поздравлениями от премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

На встречах было высказано желание активизировать грузино-сербский политический диалог, межпарламентское сотрудничество, культурные связи, а также отношения между людьми.

С целью углубления экономического сотрудничества на ближайшее будущее запланировано подписание межправительственного соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между странами.

Стороны подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в сфере туризма, а также необходимость осуществления прямых авиарейсов между Тбилиси и Белградом.

В этом контексте была отмечена значимость своевременного подписания соглашения о двухстороннем упразднении визового режима между странами. Соглашение было инициировано сербской стороной.

Политики договорились начать работу над первым официальным визитом Михаила Джанелидзе в Сербию.

Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. В МИД Грузии отмечают, что сотрудничество между странами не является активным, однако есть потенциал углубления отношений в сферах экономики и культуры.






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