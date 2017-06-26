Грузия и Сербия ведут переговоры о безвизовом режиме

26.06.2017 12:32 Находящийся в Белграде министр иностранных дел Грузии обсудил необходимость задействования безвизового режима с Сербией.



Михаила Джанелидзе приняли президент Сербии Александр Вучич, а также его сербский коллега Ивица Дачич. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.



Глава МИД Грузии принял участие в праздничной церемонии инаугурации новоизбранного президента Сербии. Торжественное мероприятие, на которое были приглашены около пяти тысяч высокопоставленных гостей из разных стран, состоялось 23 июня во дворце «Сербия» в Белграде.



Джанелидзе передал Вучичу письмо с поздравлениями от премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.



На встречах было высказано желание активизировать грузино-сербский политический диалог, межпарламентское сотрудничество, культурные связи, а также отношения между людьми.



С целью углубления экономического сотрудничества на ближайшее будущее запланировано подписание межправительственного соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между странами.



Стороны подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в сфере туризма, а также необходимость осуществления прямых авиарейсов между Тбилиси и Белградом.



В этом контексте была отмечена значимость своевременного подписания соглашения о двухстороннем упразднении визового режима между странами. Соглашение было инициировано сербской стороной.



Политики договорились начать работу над первым официальным визитом Михаила Джанелидзе в Сербию.



Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. В МИД Грузии отмечают, что сотрудничество между странами не является активным, однако есть потенциал углубления отношений в сферах экономики и культуры.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

