Удумашвили официально выдвинут кандидатом в мэры Тбилиси от ЕНД

26.06.2017 13:27 Единое национальное движение официально выдвинуло кандидатом в мэры Тбилиси бывшего гендиректора телекомпании "Рустави 2" и ведущего информационной программы Заала Удумашвили. Представление кандидата состоялось сегодня во дворе Метехской церкви.



"Сегодня, на этом очень важном для каждого тбилисца месте, хочу заявить, что я принимаю вызов и подключаюсь к решающей борьбе во спасение Тбилиси. Вы столько лет слушали меня и узнавали, что происходит в нашей стране и нашем городе. Пришло время выслушать ваше мнение, выслушать на улицах Тбилиси, во дворах, домах, парках и скверах, станциях метро и в автобусах. Везде, где вы есть, где есть Тбилиси. Пришло время прийти к вам и выслушать, чтобы узнать, как вы живете, что вам нужно, чтобы вы жили лучше", - заявил Заал Удумашвили на презентации.



По его словам, Тбилиси еще никогда не был настолько обделен вниманием как сейчас и подчеркнул, что в столице множество нерешенных проблем. Он выразил желание стать мэром Тбилиси, «чтобы столица стала городом счастливых людей».



«Сегодня мы, тбилисцы, рассержены. Это происходит потому, что наш город остался без внимания. Никогда раньше так не игнорировали нашу волю и никогда столько проблем не оставались без ответа, как сейчас. Я, как и вы, рассержен и поэтому, в первую очередь, я представляю вас. Я — кандидат рассерженных тбилисцев и хочу стать мэром нашего города для того, чтобы Тбилиси стал городом счастливых людей», — заявил Удумашвили.



Он сказал, что в случае победы проведет реформы, в результате которых «коррумпированные судьи не будут награждаться земельными участками». Удумашвили также пообещал, что будет восстановлено строительство объездной железной дороги и строительство автомобильных дорог, будут проведены работы для того, чтобы улучшить инфраструктуру города.



Удумашвили также отметил, что город Тбилиси станет городом, который особенно заботится об образовании. По его словам, из бюджета города будет профинансировано образование социально необеспеченных студентов, школьников и детей дошкольного возраста.















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