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Ника Мелия отказывается от депутатского мандата и будет баллотироваться в председатели Тбилгособрания
26.06.2017 13:31
Председатель политсовета партии Единое национальное движение Ника Мелия отказывается от депутатского мандата и будет бороться за пост председателя тбилисского городского собрания.
Об этом стало известно сегодня на официальной церемонии выдвижения кандидата в мэры и председателя Сакребуло (городское собрание - ред.), которое состоялось во дворе церкви Метехи в Тбилиси.
"Мы символически собрались здесь, чтобы отсюда озвучить решение о вхождении в заключительную борьбу. Это будет борьба во спасение столицы. Я принял решение покинуть парламент, покинуть парламент для спасения страны и этого города, и бороться за пост председателя тбилисского сакребуло. Именно отсюда я должен бороться с олигархическим строем Иванишвили", - заявил Ника Мелия.
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