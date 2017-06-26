Сакварелидзе: «У нынешней Грузии нет ресурса быть парламентской республикой»

26.06.2017 13:46 «На мой взгляд, в процессе конституционных изменений самый большой интерес был направлен на решение земельного вопроса. Именно здесь проявился общий интерес населения, который не вызвал сопротивления со стороны президента или оппозиции. Все остальное, будь то полномочия президента, избирательная система или что-то еще, интересовало политическую элиту, а не общественность», - заявил эксперт Рамаз Сакварелидзе в интервью газете «Квирис палитра».



«Самый большой резонанс вызвал порядок выборов, потому что власти почти решили отменить мажоритарные выборы, но в итоге отложили это решение. Самая первая проблема в том, что «Мечта» сама не разобралась, чего она хочет и как она это хочет сделать. Им пришлось брать назад свои решения и обещания, что еще больше разозлило оппозицию и часть общества. В свою очередь, оппозиция никак не поняла, какой порядок выборов лучше для них. Никто не станет обвинять США в недемократичности, хотя там все выборы проходят по мажоритарной системе. Во всем мы подражаем США, так почему же вдруг решили убрать мажоритарную систему? Если исходить из интересов страны, то прямо говорить о том, что выборы нужно проводить лишь по пропорциональной системе, я считаю неправильным. У меня складывается ощущение, что они даже не знают, в чем заинтересована страна и даже толком не разбираются в этом», - отметил в беседе с корреспондентом издания Рамаз Сакварелидзе.



«На мой взгляд, у нынешней Грузии нет ресурса парламентской республики. Дело в том, что для такой системы нужны развитые, равносильные и конкурентоспособные партии, чтобы в парламенте были представлены приблизительно равные по силе партии и мы не получали постоянно однопартийное правление, от которого недалеко и до авторитаризма. Михеил Саакашвили точно знал, для чего ему нужна парламентская республика. До конца дней он хотел оставаться правителем страны, что он не мог сделать в президентской республике, потому что у президента есть ограниченные сроки, а в парламентской республике правящей партии никто никаких ограничений не ставит. Но Иванишвили сорвал эти хорошо просчитанные планы... В общем, они сделали косметический ремонт конституции, а капитальный ремонт опять остался не сделанным... Поэтому неясно, сможет ли страна нормально жить по этой конституции», - продолжил респондент.



«Что касается заключения Венецианской комиссии, оно было не просто положительным, а чересчур положительным. Дело в том, что у демократии есть свои юридические стандарты и именно по этим стандартам расценивает комиссия конституцию той или иной страны. Остальной политический контекст, внутриполитический спектр, их возможности Венецианскую комиссию не интересует. Кроме этого, я увидел в заключении Венецианской комиссии еще один посыл - Западу сегодня не выгодны какие-либо беспорядки или дестабилизация в Грузии, поэтому они так поддержали новую конституцию. Повторяю, наши партии настолько слабы, культура генерирования идеологии в них настолько низка, что первая проблема связана именно с этим. В общем, однопартийное правление является предусловием узурпации власти и все вновь сводится к доброй воле властей - стране остается надеяться на то, что в самой власти возникнет оппозиция или в Грузии появится новый Иванишвили», - заключил эксперт.















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