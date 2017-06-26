«Мечта» сожгла все мосты» - Хухашвили

26.06.2017 14:04 «В процессе изменения конституции есть проблемы - «Грузинская мечта» пытается предать этому процессу формальную легитимацию, но вместе с тем теряет политическую легитимацию. Мы получаем процесс, в котором правовая легитимация обратно пропорциональна политической легитимации и чем истеричнее и быстрее они ведут этот процесс, тем быстрее они приблизятся к реальному государственному кризису. Своими необдуманными действиями они делают неизбежным формирование серьезного кризиса, преодолеть который «Мечте « будет очень тяжело», - заявил политолог Гия Хухашвили в интервью газете «Резонанси».



«Факт, что власти испытали абсолютную стерилизацию. Они сделали это и в процессе, в котором был очень важен консенсус, настроили против себя не только оппозицию, но и все гражданское общество, не найдя ни одного партнера в гражданском секторе. Фактически, они стали абсолютно стерильными и изолировали себя. Судя по историческому опыту, на следующем этапе свое слово скажет общество. В истории Грузии таких моментов было немало и никогда власти не проводили свое, упрямо топоча ногами. Более сильным режимам не удавалось провести свое, а если эти люди надеются на то, что их спасет кто-то другой, то этого не будет. Это проявление их политического инфантилизма», - отметил в беседе с корреспондентом издания Гия Хухашвили.



«Главная ошибка «Грузинской мечты» заключается в том, что на все она смотрит сквозь призму «Национального движения» и проблему видит только в этом. Хотя сегодня у них больше проблем с грузинском обществом, чем с «Национальным движением». Обществу не нравится, когда власти пытаются перетянуть одеяло на себя и хотят незаслуженно получить больше, чем им делегировано от народа. Абсолютно очевидно, что они не отменили мажоритарную систему, чтобы получить преимущество в политическом процессе. Они ищут механизмы для сохранения преимущества, что очень раздражает общество. «Мечта» нарушила свои обещания и за два дня поставила с ног на голову все полугодовое обсуждение и предложила обществу то, что хотела. Это очень инфантильный процесс. В «Грузинской мечте» многие по-прежнему считают себя тинейджерами и хотят топаньем ног добиться своего, как делали это в детстве дома, но этого не произойдет», - продолжил респондент.



«Что касается непрямых выборов президента и продления срока на 1 год, что я считаю абсолютной глупостью, то это нужно им, так как при сохранении мажоритарной системы не получается созвать «большой совет», который выберет президента. Поэтому они отложили порядок избрание президента, искусственно разрезали и совершили какие-то фокусы. По конституции, президент избирается на 5 лет, но они записали, что следующий президент будет избран на 6 лет. Это крайне несерьезный подход и отношение к конституции. Тем более что главные предметы спора вступают в силу в 2024 году. Непонятно, если речь идет о процессах, которые будут развиваться через 7 лет, то для чего нужна такая спешка? Они могли еще раз попытаться поговорить с обществом, найти консенсус. «Мечта» сожгла все мосты, хотя сама должна была заботиться об их развитии и сохранении. К сожалению, «Грузинская мечта» находится в процессе самоизоляции и самоликвидации», - заключил эксперт.















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