Каладзе: Кандидата в мэры от правящей партии объявят на днях

26.06.2017 14:17 Решение о том, какой кандидат будет представлять правящую партию «Грузинская мечта» на выборах мэра столицы, будет принято в ближайшее время. Об этом сегодня заявил министр энергетики и предполагаемый кандидат на пост мэра Тбилиси Кахи Каладзе.



«В ближайшие дни пройдет заседание политсовета партии, где мы все обсудим и сообщим о нашем решении общественности», — сказал Каладзе в беседе с журналистами.



Также он отметил, что считает нецелесообразным проводить длительную предвыборную кампанию.



«Начало предвыборной кампании за три месяца до выборов влечет за собой бюджетные расходы. Кроме того, это большое беспокойство для избирателей», — сказал Каладзе.



Выборы мэра Тбилиси и мэров еще 11 городов и районов должны пройти в октябре 2017 года. Одновременно с этим пройдут выборы в совещательные органы местного самоуправления – Сакребуло.



Дату выборов должен назначить президент по согласованию с премьер-министром. Ранее пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе заявила, что консультации по этому вопросу уже начались.



Согласно правилам, предвыборную кампанию можно начинать за 60 дней до даты выборов.



Две партии уже официально представили своих кандидатов на пост мэра столицы. Самой первой, еще в мае, заявку сделала партия «Европейская Грузия», от которой будет баллотироваться депутат Элене Хоштария. А сегодня их бывшие соратники «Единое национальное движение» представили на пост мэра журналиста Заала Удумашвили.















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