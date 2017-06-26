Лидеры Грузии поздравили мусульман страны с Рамазан-байрамом

26.06.2017 16:55 Лидеры Грузии поздравили мусульманское население страны с праздником завершения священного месяца Рамадан и отметили роль и вклад этого населения в «общую страну».



«Искренне поздравляем вас с праздничным завершением поста Рамадан, длившегося один месяц – великим праздником духовного очищения и победы добра, который каждый из вас отмечает особенно», - заявил президент Георгий Маргвелашвили 25 июня.



«Мусульманская община, неотъемлемая часть нашего общества, ежедневным трудом и верностью стране вносит вклад в строительство Грузии. Поэтому ваша радость –радость для каждого из нас», - добавил он.



«У нас одна Родина и история нашего совместного проживания насчитывает века; Нас связывает крепкая дружба и это богатство нашей страны», - заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили 25 июня, - «Можно очень гордиться, что наша близость и взаимное уважение передается из поколения в поколение», - добавил он.



Квирикашвили об «общей Родине» также говорил и на Ифтаре, где он 23 июня принял представителей мусульманской общины и аккредитованных в Грузии иностранных дипломатов. «Ваша роль в продвижении вперед нашей общей Родины очень важна... И сегодня, каждый грузинский мусульманин стоит на страже Родины и вносит свой вклад в дело развития и строительства страны».



«Я горжусь, что в период нашей власти началась особая поддержка со стороны государства в отношении мусульманской общины», - заявил премьер-министр и перечислил правительственные программы, рассчитанные на мусульманское население. – «Уже четвертый год ведется финансирование с целью возмещения ущерба, нанесенного коммунистическим режимом мусульманской общине и еще нескольким религиозным объединениям; Продолжаются регистрация мечетей и других культовых сооружений, ремонтно-реставрационные работы; В нескольких армейских подразделениях открыты молельни для солдат мусульман», - заявил он.



Аналогичные послания были озвучены и председателем Парламента Ираклием Кобахидзе, который в опубликованном 25 июня заявлении поздравил проживающих в Грузии мусульман с Рамазан-байрамом. «Уже века мы живем вместе и трудимся ради лучшего будущего нашей родины, разделяем радость и печали друг друга. Этот праздник вместе с вами отмечает и вся Грузия», - говорится в заявлении Кобахидзе.



Согласно проведенной в 2014 году переписи населения, 398 677 жителей Грузии (10,7%) являются последователями ислама. Их количество в регионах Квемо Картли и Аджарии составляет 42,9% и 39,7% соответственно.















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