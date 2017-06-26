Грузинский дирижер Николоз Рачвели стал послом ЮНИСЕФ

26.06.2017 16:58 Композитор, дирижер и художественный руководитель Национального симфонического оркестра Грузии Николоз Рачвели удостоен звания посла доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).



В этом ранге Николоз Рачвели займется защитой прав детей с ограниченными возможностями и превенцией детского насилия.



Основные цели Детского фонда ООН: защита прав детей, сокращение смертности детей и матерей, содействие получению начального образования детям и др. В достижении этих и многих других целей ЮНИСЕФ помогают более 180 послов доброй воли.



«Я рада, что Николоз Рачвели присоединился к команде ЮНИСЕФ, к ее сторонникам и послам. На протяжении многих лет Рачвели активно сотрудничает с Детским фондом ООН с целью информирования общества о правах детей, помогает нам, чтобы наш посыл о том, что все дети должны пользоваться равными правами и использовать свой потенциал в свободной от стигмы и насилия среде, дошел бы до еще более широких слоев. Мы надеемся, что усилия Николоза Рачвели вновь помогут нам в адвокатировании и повышении осведомленности общественности, чтобы в Грузии были защищены права детей», — сказала журналистам представитель Детского фонда ООН в Грузии Лайла Омар Гади.



Николоз Рачвели отметил, что для него большая честь и ответственность быть послом доброй воли Детского фондаа ОНН. Музыкант пообещал сделать все для защиты прав детей в Грузии.



Николоз Рачвели при сотрудничестве с Союзом деятелей искусства «Концепт-Арт» и продюсером Теоной Джорбенадзе помогает Детскому фонду ОНН с 2014 года. С помощью организации концертов и публичными выступлениями он способствует поддержке детей с ОВЗ и осведомленности населения о правах детей.



В 2017 году Рачвели вместе с «Концепт-Арт», Национальным симфоническим оркестром Грузии, а также такими известными музыкантами и исполнителями, как Нино Мачаидзе, Лиза Батишвили и Давид Аладашвили, активно принял участие в кампании Детского фонда ООН «Увидь все цвета», которая направлена на устранение стигмы, существующей в отношении детей с ограниченными возможностями.



Николоз Рачвели (настоящая фамилия музыканта Меманишвили) родился 15 мая 1979 года в Тбилиси. Является художественным руководителем Национального центра исполнительских искусств имени Микеладзе, главным дирижером Государственного симфонического оркестра Грузии, композитором и пианистом.



В 1996 году получил специальность фортепьяно и композиции в Колледже инструментального искусства имени Микеладзе. В 2005 году окончил Тбилисскую государственную консерваторию имени Сараджишвили по специальности композитор. В 1993-2003 годах овладевал специальностями дирижерства в Венском университете музыки и исполнительского искусства (University of Music and Performing Arts Vienna). Со студенеческих пор активно занимается многообразной творческой, исполнительской и организационной деятельностью в сфере искусства в Грузии, и за ее пределами.



Детский фонд ООН (United Nations International Children’s Emergency Fund, UNICEF) — международная организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций. Фонд был создан 11 декабря 1946 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН в качестве чрезвычайной организации для оказания помощи детям, пострадавшим в ходе Второй мировой войны. В 1965 году Детский фонд ООН получил Нобелевскую премию мира.



"Новости-Грузия"











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