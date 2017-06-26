Я кандидат рассерженных тбилисцев - Удумашвили

26.06.2017 17:08 Я кандидат в мэры рассерженных тбилисцев и хочу стать мэром своего города для того, чтобы Тбилиси был городом счастливых людей, - об этом заявил кандидат в мэры Тбилиси Заал Удумашвили во время представления его кандидатом в столичные мэры.



Заал Удумашвили и кандидат в председатели тбилисского муниципального собрания (сакребуло) Ника мелия были представлены сегодня во дворе храма Метехи.



«...Нашему Тбилиси сегодня как воздух нужны изменения. В управление же – мотивированные, деловые и порядочные люди, и у меня, как сына этого города, есть цель и мотивация – сделать жизнь тбилисцев достойной, такой, какую они заслуживают.



Я смогу одолеть коррупцию и непотизм в правлении города, ни один взяточник и родственник не будут решать нашу судьбу. Закончится обогащение чиновников за счет тбилисцев. Коррумпированные судьи и прокуроры больше не будут награждаться землями города. Я также не допущу трудоустройства людей по партийным признакам и увольнений по политическим признакам. Все будут продвигаться по карьерной лестнице лишь исходя из компетенции», - заявил Удумашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

