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Я кандидат рассерженных тбилисцев - Удумашвили
26.06.2017 17:08
Я кандидат в мэры рассерженных тбилисцев и хочу стать мэром своего города для того, чтобы Тбилиси был городом счастливых людей, - об этом заявил кандидат в мэры Тбилиси Заал Удумашвили во время представления его кандидатом в столичные мэры.
Заал Удумашвили и кандидат в председатели тбилисского муниципального собрания (сакребуло) Ника мелия были представлены сегодня во дворе храма Метехи.
«...Нашему Тбилиси сегодня как воздух нужны изменения. В управление же – мотивированные, деловые и порядочные люди, и у меня, как сына этого города, есть цель и мотивация – сделать жизнь тбилисцев достойной, такой, какую они заслуживают.
Я смогу одолеть коррупцию и непотизм в правлении города, ни один взяточник и родственник не будут решать нашу судьбу. Закончится обогащение чиновников за счет тбилисцев. Коррумпированные судьи и прокуроры больше не будут награждаться землями города. Я также не допущу трудоустройства людей по партийным признакам и увольнений по политическим признакам. Все будут продвигаться по карьерной лестнице лишь исходя из компетенции», - заявил Удумашвили.
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