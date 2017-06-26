Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр здравоохранения утверждает, что Иванишвили чувствует себя хорошо


26.06.2017   18:27
Если у генераторов подобных сплетен изменится цвет кожи, было бы хорошо, - так ответил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко на вопрос по поводу информации, распространенной в связи со здоровьем экс-премьер министра Грузии Бидзины Иванишвили.

По словам Сергеенко, Иванишвили чувствует себя хорошо.

«Сказать по правде, мне уже удивительно, что меня десятый раз спрашивают об этом. Заявление было сделано, насколько я знаю, и сам г-н Иванишвили, его близкие, сказали, что ничего подобного нет. Он чувствует себя хорошо, здоров, и я желаю ему здоровья. Что касается генераторов и инсинуаторов этих сплетен, пусть они взглянут на себя и если у них изменится цвет кожи, было бы хорошо», - заявил Давид Сергеенко.

Несколько дней распространяется информация, что у Бидзины Иванишвили проблемы со здоровьем. Несмотря на то, что часть чиновников, члены семьи и приближенные к нему лица заявили, что со здоровьем у него нормально, сам Иванишвили до сих пор не появлялся на публике, что еще больше углубляет подозрения в достоверности информации и его плохом самочувствии.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Две ветряные станции в Грузии построит турецкая компания
Между иранским городом Ахваз и Тбилиси будет открыт прямой авиарейс
«ТВС-банк» усиливает свою страховую компанию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
Россияне, абхазы и осетины вновь покинули Женевские переговоры
Убийца Геннадия Сулаберидзе в Гагре сдался правоохранителям
В Гагре застрелили 50-летнего Геннадия Сулаберидзе
Изнасилование 13-летней девочки братом «депутата» вызвало в Сухуми большой протест
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Минздрав Армении посчитал наркоманов
Энергосистему Грузии пополнила ГЭС мощностью 187 МВт
Министр обороны отказался комментировать новые поставки российского оружия в Азербайджан
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна