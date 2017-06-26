Министр здравоохранения утверждает, что Иванишвили чувствует себя хорошо

26.06.2017 18:27 Если у генераторов подобных сплетен изменится цвет кожи, было бы хорошо, - так ответил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко на вопрос по поводу информации, распространенной в связи со здоровьем экс-премьер министра Грузии Бидзины Иванишвили.



По словам Сергеенко, Иванишвили чувствует себя хорошо.



«Сказать по правде, мне уже удивительно, что меня десятый раз спрашивают об этом. Заявление было сделано, насколько я знаю, и сам г-н Иванишвили, его близкие, сказали, что ничего подобного нет. Он чувствует себя хорошо, здоров, и я желаю ему здоровья. Что касается генераторов и инсинуаторов этих сплетен, пусть они взглянут на себя и если у них изменится цвет кожи, было бы хорошо», - заявил Давид Сергеенко.



Несколько дней распространяется информация, что у Бидзины Иванишвили проблемы со здоровьем. Несмотря на то, что часть чиновников, члены семьи и приближенные к нему лица заявили, что со здоровьем у него нормально, сам Иванишвили до сих пор не появлялся на публике, что еще больше углубляет подозрения в достоверности информации и его плохом самочувствии.

















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