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Грузия соболезнует в связи с трагедией в Колумбии


26.06.2017   20:22
Министерство иностранных дел Грузии выразило глубокое сожаление в связи с гибелью людей в результате затопления судна в Колумбии.

Туристическое судно El Almirante, на котором находились около 150 человек, в воскресенье затонуло на водохранилище неподалеку от города Гуатапе в департаменте Антьокия в Колумбии. Подтверждена информация о шести погибших. По последним данным, спасены 133 человека, 16 числятся пропавшими без вести.

«Министерство иностранных дел Грузии соболезнует правительству Республики Колумбия, а также семьям и близких погибших. МИД выражает им сердечную поддержку в эти тяжелые минуты, а выжившим желает скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении МИД.

Причины трагедии выясняются. Те, кому удалось спастись, сообщили местным СМИ, что судно El Almirante было перегружено, и ни у кого из находившихся на борту не было спасательных жилетов.









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