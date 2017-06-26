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ЕС усиливает борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма


26.06.2017   21:24
Евросоюз ужесточил меры борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.

В понедельник вступила в силу Четвертая директива Еврокомиссии о борьбе с отмыванием денег, которая, как подчеркивается в коммюнике, "укрепляет существующие правила и повысит эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма", "усилит прозрачность, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов".

Директива повышает ответственность банков, юристов и бухгалтеров в оценке рисков, предъявляет четкие требования к прозрачности компаний в части бенефициарной собственности, поощряет сотрудничество и обмен информацией между национальными органами финансовой разведки стран союза для выявления и отслеживания подозрительных денежных переводов, предотвращения преступной или террористической деятельности, усиливает санкционирующие полномочия компетентных органов.

Тем не менее, Брюссель считает эти меры недостаточными, и в Европарламенте обсуждаются новые.

"Сегодняшние более жесткие правила - это большой шаг вперед, но теперь нам нужно быстро договориться о дальнейших улучшениях, предложенных комиссией в июле прошлого года", - заявил в этой связи первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс.






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