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Между ТГУ, Государственным университетом Сан-Диего и Исследовательским институтом армии США им. Уолтера Рида будет оформлен меморандум о сотрудничестве


26.06.2017   22:14
Между Тбилисским государственным университетом им. И. Джавахишвили (ТГУ), Государственным университетом Сан-Диего и Исследовательским институтом армии США им. Уолтера Рида завтра будет оформлен меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили в Тбилисском государственном университете, меморандум подпишут ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе, декан Государственным университетом Сан-Диего в Грузии Кен Уолш, директор института армии США им. Уолтера Рида в Грузии Марк Хартел. На мероприятии также будут присутствовать: исполнительный директор фонда «Вызовы тысячелетия — Грузия» Магда Маградзе, представители корпорации «Вызовы тысячелетия» и академических кругов университета, а также студенты.

По информации пресс-службы ТГУ, соглашение предполагает сотрудничество по вопросам научных исследований и стажировки студентов.






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