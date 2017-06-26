Между ТГУ, Государственным университетом Сан-Диего и Исследовательским институтом армии США им. Уолтера Рида будет оформлен меморандум о сотрудничестве

26.06.2017 22:14 Между Тбилисским государственным университетом им. И. Джавахишвили (ТГУ), Государственным университетом Сан-Диего и Исследовательским институтом армии США им. Уолтера Рида завтра будет оформлен меморандум о сотрудничестве.



Как сообщили в Тбилисском государственном университете, меморандум подпишут ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе, декан Государственным университетом Сан-Диего в Грузии Кен Уолш, директор института армии США им. Уолтера Рида в Грузии Марк Хартел. На мероприятии также будут присутствовать: исполнительный директор фонда «Вызовы тысячелетия — Грузия» Магда Маградзе, представители корпорации «Вызовы тысячелетия» и академических кругов университета, а также студенты.



По информации пресс-службы ТГУ, соглашение предполагает сотрудничество по вопросам научных исследований и стажировки студентов.















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