Аналитики прогнозируют на местных выборах вторые туры в большинстве регионов - СМИ

27.06.2017 11:50 «За 3 месяца до выборов в органы самоуправления рейтинги политических партий пока неизвестны, но политолог Ника Читадзе предвещает поражение «Мечты» в Квемо Картли и Самцхе-Джавахетии. Он говорит, что главная борьба будет идти между «Грузинской мечтой» и «Национальным движением». Примечательно, что выборы должны пройти осенью. В отличие от прошлого года, президент Маргвелашвили не спешит с объявлением даты выборов. Следовательно, партии еще не начали предвыборную кампанию и не назвали кандидатов. Единственный регион, где кандидатуры так или иначе известны, это Тбилиси», - пишет газета «Резонанси».



«Аналитики прогнозируют вторые туры в большинстве регионов, но итоговый результат станет известен лишь через 3 месяца. По словам Вахтанга Дзабирадзе, во многих регионах будет второй тур, но, по его словам, все города и села все равно заберет «Мечта». «Исходя из общей картины я сомневаюсь, что в каком-либо муниципалитете большинство достанется оппозиции. Следовательно, вряд ли оппозиционер где-нибудь станет мэром или главой управы. «Грузинская мечта» этого не допустит, потому что это равноценно катастрофе», - отметил Дзабирадзе, по словам которого, победа будет нелегкой, будут и вторые туры, но в любом варианте во втором туре победят кандидаты правящей партии», - отмечает издание.



«Политолог Ника Читадзе прогнозирует поражение «Мечты» в нескольких регионах, но отмечает, что это зависит от оппозиционной партии и количества избирателей. По его словам, во всех городах и селах главная борьба будет идти между «Мечтой» и «националами». «На мой взгляд, «Мечте» придется тяжело в Квемо Картли, например - в Марнеули. Также острая борьба ожидается в Мегрелии, а также в Самцхе-Джавахетии, Ахалцихе и Аджарии. В этих регионах сторонников «Нацдвижения» сравнительно больше. А вообще, выборы для «Мечты» будут нелегкими», - считает Читадзе. По его словам, как известно на выборах 8 октября 2016 года вторые туры потребовались в очень многих регионах», - продолжает издание.



«По словам политолога, чем ниже будет активность, тем лучше для правящей партии. «Многое зависит от мобилизации народа. Чем ниже будет активность, тем лучше для «Мечты». Правящая партия сможет мобилизовать около 300 человек, благодаря трудоустроенным в муниципалитетах людям и их родственникам. А если на выборы пойдет много человек, то шансы «Мечты» понизятся. В основном, главная борьба развернется между «Национальным движением» и «Грузинской мечтой». Сейчас от «националов» зависит то, насколько они смогут мобилизовать избирателей. Еще им придется поработать над слабыми точками «Мечты», - заключил Читадзе.















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