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Официальное представление Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси состоится 1 июля


27.06.2017   13:19
«Грузинская мечта» 1 июля, в субботу, представит Каху Каладзе кандидатом на пост мэра Тбилиси. Об этом журналистам сообщил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.

По его словам, до представления состоится заседание политсовета партии.

Что касается преемника Каладзе, Вольский подтверждает, что на пост министра энергетики рассматривается кандидатура Ильи Элошвили.






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