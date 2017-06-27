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Официальное представление Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси состоится 1 июля
27.06.2017 13:19
«Грузинская мечта» 1 июля, в субботу, представит Каху Каладзе кандидатом на пост мэра Тбилиси. Об этом журналистам сообщил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
По его словам, до представления состоится заседание политсовета партии.
Что касается преемника Каладзе, Вольский подтверждает, что на пост министра энергетики рассматривается кандидатура Ильи Элошвили.
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