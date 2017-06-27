Изменения в Конституцию Грузии еще раз обсудили с Венецианской комиссией

27.06.2017 14:08 Проект изменений в Конституцию Грузии еще раз был рассмотрен с представителями Венецианской комиссии. По информации пресс-службы парламента Грузии, встреча между первым заместителем председателя парламента Тамар Чугошвили и секретарем Венецианской комиссии Томасом Маркертом состоялась 26 июня в Страсбурге.



После встречи Тамар Чугошвили заявила, что комиссия настроена достаточно позитивно по отношению к представленному ей на рассмотрение законопроекту.



«Мы с самого начала были максимально открыты, всячески стремились провести этот процесс с участием всех сторон. Неправительственные организации отнеслись к этому процессу с большей ответственностью, и в рассматриваемом документе учтено почти 80% их замечаний. К сожалению, политические партии были в этом процессе более деструктивными. Несмотря на это, мы хотим, чтобы они до конца участвовали в нем. Мы открыты для продолжения диалога и сотрудничества с политическими партиями», — заявила Чугошвили.



Грузинская делегация сообщила Томасу Маркерту о том, как прошло обсуждение и принятие конституционного законопроекта в парламенте в первом и втором чтении. Стороны подчеркнули необходимость достижения консенсуса между политическими партиями по этому вопросу.



«Что касается консенсуса, было отмечено, что документ принят без участия оппозиции, но Венецианская комиссия видит в недостижении консенсуса ответственность всех сторон», — сообщила первый вице-спикер парламента.



По ее информации, в ближайшие дни председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио посетит Тбилиси и встретится с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Главной темой встречи будет проект изменений в Конституцию Грузии. Окончательное заключение по этому законопроекту Венецианская комиссия опубликует в октябре.



Парламент Грузии утвердил конституционные законопроекты и внесении изменений в Конституцию Грузии и «Об Аджарской автономной республике» в первом и втором чтениях на внеочередных заседаниях 22 и 23 июня. Парламентская оппозиция участия в этих заседаниях не принимала. В третьем чтении, окончательно, эти законопроекты планируется утвердить уже на осенней сессии.



Делегация парламента Грузии во главе с Тамар Чугошвили находится в Страсбурге, где принимает участие в весенней сессии ПАСЕ, проходящей с 26 по 30 июня.















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