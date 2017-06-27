В Сванетии обрушилась фамильная башня 12 века

27.06.2017 14:11 Фамильная башня рода Чарквиани обрушилась в селе Чвибиани в общине Ушгули.



Сванская обшина Ушгули в Местийском районе состоит из четырёх сел: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели и расположена на высоте 2 300 м над уровнем моря. Ушгули считается одним из самых высокогорных постоянных поселений в Европе.



В Ушгули проживает около 70 семей (до 200 человек). Полгода окрестности покрыты снегом и зачастую община отрезана от внешнего мира.



Архитектурный ансамбль Ушгули, частью которого являются и традиционные сванские башни, является архитектурно-историческим памятником, благодаря которому Верхняя Сванетия была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Факт разрушения башни вызвал возмущение в социальных сетях и обвинения в невнимании со стороны властей. Видео с кадрами обвалившейся башни, которое просмотрели уже более 20 тысяч пользователей, выложил в фейсбук Мириан Тедорадзе, руководитель хайкинг клуба «Йети». Он сообщил, что 22 июня группа проводила съемки башни, а уже через несколько минут древнее строение обвалилось.



«К счастью, никто не пострадал. Но очень жаль, что семья два года безуспешно просила власти восстановить сванскую башню 12 века. Вы ждали, когда башня разрушится, чтобы начать ее восстанавливать? Это позор! Скоро в Сванетии останутся одни руины. В десятках башен есть трещины, они тоже могут разрушиться. Все это создает опасность для населения и туристов. Эта башня обвалилась в нескольких метрах от жилого дома и ее обломки попали на соседский дом», — пишет Мириан Тедорадзе на своей странице в фейсбуке.



Национальное агентство защиты культурного наследия Грузии уже направило в село Чвибиани группу реставраторов. На первом этапе они разберут обломки. Затем на место прибудет инспекторская группа, которая произведет обмеры, после чего будет разработан проект восстановления фамильной башни в ускоренные сроки. Работы по реставрации начнутся с будущего месяца.



Агентство предполагает, что полноценная реставрация памятника должна быть завершена в 2017 году, до наступления зимы. В крайнем случае, восстановительные работы будут закончены весной 2016 года.



Согласно предварительному заключению специалистов, причиной разрушения фамильной башни Чарквиани в селе Чвибиани стали повреждения, вызванные суровыми климатическими условиями края.



При этом Агентство признает, что «значительная часть критического состояния сванских башен связана с отсутствием в их отношении реставрационных работ на протяжении длительного времени».



В сообщении Агентства отмечается, что государство признает особую важность сванского культурного наследия. В связи с этим уже начались комплексные реставрационные работы памятников культурного наследия в селе Чажаши.



Агентство подчеркивает, что за последние три года в Местийском муниципалитете была осуществлена реставрация до 70-ти сванских башен и мачубов (сванских жилых домов).



Реставрация башни в селе Чвибиани также является частью вышеуказанного проекта, который обязательно продолжится и в последующие годы, отмечают в Агентстве защиты культурного наследия Грузии.















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