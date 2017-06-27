Конституция Украины защищает Саакашвили от экстрадиции в Грузию - замгенпрокурора

27.06.2017 14:52 Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин исключает возможность выдачи Тбилиси экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, пока он является украинским гражданином.



"В настоящее время Михеил Саакашвили является гражданином Украины и по нашей Конституции экстрадировать его в другую страну невозможно, но мы имеем полный контакт с грузинскими коллегами и готовы ответить на все их вопросы", - сказал Е.Енин во вторник журналистам в Тбилиси, где проходит международная региональная конференция прокуроров.



При этом он отметил, что в июле Грузию с официальным визитом прибудет президент Украины Петр Порошенко, который обсудит с грузинским руководством многие актуальные вопросы двусторонних отношений.



"Я не знаю, будет ли поднята тема экстрадиции Саакашвили в Грузию на встречах в Тбилиси", - сказал Е.Енин.



В Грузии против М.Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в растрате государственных средств и превышении служебных полномочий.















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