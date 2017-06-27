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Алиев: дело Мухтарлы ведется по законам Азербайджана, а не ЕП
27.06.2017 14:57
Азербайджан независимое государство и расследование по делу Афгана Мухтарлы ведется рамках законодательства Азербайджана, а не Европейского парламента (ЕП). С таким заявлением выступил заместитель генерального прокурора Азербайджана Кямран Алиев, находящийся в Тбилиси.
При этом Алиев подчеркнул, что сам он непосредственно не включен в расследование по делу журналиста, однако то, что раз Мухтарлы пересек границу со стороны Грузии, может вызвать определенные вопросы.
Что касается распространенной информации, касательно ухудшения здоровья Мухтарлы, тут Алиев указал, что в пенитенциарной системе Азербайджане есть служба медицинского обслуживания и подобные сведения по самочувствию журналиста к нему не поступали.
Кроме того, заместитель генерального прокурора вновь заявил, что Афган Мухтарлы был арестован после того, как незаконно пересек границу, и этот факт расследуется, но большей информации по расследованию он предоставить не может , так как она является конфиденциальной.
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