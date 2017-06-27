Алиев: дело Мухтарлы ведется по законам Азербайджана, а не ЕП

27.06.2017 14:57 Азербайджан независимое государство и расследование по делу Афгана Мухтарлы ведется рамках законодательства Азербайджана, а не Европейского парламента (ЕП). С таким заявлением выступил заместитель генерального прокурора Азербайджана Кямран Алиев, находящийся в Тбилиси.



При этом Алиев подчеркнул, что сам он непосредственно не включен в расследование по делу журналиста, однако то, что раз Мухтарлы пересек границу со стороны Грузии, может вызвать определенные вопросы.



Что касается распространенной информации, касательно ухудшения здоровья Мухтарлы, тут Алиев указал, что в пенитенциарной системе Азербайджане есть служба медицинского обслуживания и подобные сведения по самочувствию журналиста к нему не поступали.



Кроме того, заместитель генерального прокурора вновь заявил, что Афган Мухтарлы был арестован после того, как незаконно пересек границу, и этот факт расследуется, но большей информации по расследованию он предоставить не может , так как она является конфиденциальной.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

