Представители еврейской общественной организации СШ встретились с премьер-министром Грузии

27.06.2017 15:05 Еврейская общественная организация B’nai B’rith International обещает максимальную поддержку осуществления инвестиций в Грузию как из Израиля, так и из США. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили заявил президент организации Гарри Солцмен.



Встреча прошла в администрации правительства в Тбилиси 26 июня, и на ней обсуждались грузино-израильские отношения, которые насчитывают уже 26 столетий и продолжают интенсивно развиваться.



Георгий Квирикашвили также заострил особое внимание на стратегическом сотрудничестве между Грузией и США. Он рассказал делегации B’nai B’rith International об успехах Грузии, о правительственном плане демократических реформ из четырех пунктов.



Делегацию Бней-Брит в ходе визита в Тбилиси принял и председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. На встрече обсуждались вопросы двусторонних взаимоотношений между Грузией и США и между Грузией и Израилем.



Бней-Брит — одна из наиболее известных и старейших еврейских общественных организаций. Имеет отделения в 40 странах.



Организация была основана в Нью-Йорке 13 октября 1843 года выходцами из Германии и изначально называлась по-немецки «Бундесбрудер» («Братья Союза»), или Unabhängiger Orden Bne Briss. Позднее организация стала называться «Бней-Брит» («Сыны Союза», «Сыны Завета», «Владыка Завета»). До 1850 года документы организации были оформлены на немецком языке. Эмблема «Бней-Брит» — менора (семисвечник). В целях сплочения перед антисемитскими настроениями в Европе Бней-Брит начинает открывать отделения за океаном. Так, в 1882 году, в Берлине, было открыто первое европейское отделение Бней-Брит .



В преамбуле к уставу Бней-Брит цели организации сформулированы следующим образом: «Бней-Брит видит свою цель в объединении лиц еврейской веры в работе, направленной на удовлетворение их важнейших интересов и интересов всего человечества»



В 1897 году возникла женская секция Бней-Брит. К 1968 году она имела одну тысячу отделений в 22 странах (общее число членов — 135 тыс. человек).



Бней-Брит начала свою деятельность с основания приютов, домов престарелых и больниц. В 1901 году, когда иммиграция евреев из Восточной Европы достигла своего апогея, «Бней-Брит» совместно с Фондом австрийского барона Мориса де Гирша способствовала переезду иммигрантов с восточного побережья США в другие штаты. В течение 15 лет таким образом было расселено сто тысяч евреев.



Перед 1-й мировой войной, в ответ на усиление антисемитизма в США, Бней-Брит организовала Антидиффамационную лигу (1913). Основными целями Лиги являются борьба против антисемитизма во всех его проявлениях и отстаивание интересов еврейства.



В 1924 году была создана юношеская секция Бней-Брит,[3] имевшая в 1970 г. около 1,5 тыс. отделений во многих странах мира (общее число членов — пятьдесят тысяч). В 1948 году возникло отделение Бнэй-Брит, ведающее еврейским обучением взрослых. Бней-Брит сыграла значительную роль в борьбе Израиля за независимость и служит важным связующим звеном между Государством Израиль и евреями диаспоры.



В 1973 году Бней-Брит присоединилась к Международному еврейскому комитету по межрелигиозным консультациям. Представители Бней-Брит в 1976 году принимали участие в работе совещания Международного католическо-еврейского комитета взаимодействия, проходившего в Еврейском университете в Иерусалиме, и в подобных совещаниях в 1980-х гг. Бней-Брит содействовала развитию культурной жизни еврейских общин, оказывала финансовую поддержку библиотекам, общинным центрам, образовательным программам. В 1987 г. Бней-Брит организовала в Лондоне концерт канторской музыки. В 1992 г., в рамках мероприятий, посвященных 500-летию изгнания евреев из Испании, Бней-Брит организовала передвижную выставку «Шествие к свободе: 500 лет еврейской жизни в Латинской Америке и на Карибских островах».



Бней-Брит поддерживала евреев Советского Союза в их стремлении переселиться на историческую родину в Израиль. Представители Бней-Брит участвовали в организации и работе 2-й всемирной конференции еврейских общин в поддержку советских евреев в Брюсселе (февраль 1976 г.).



К 1974 году число членов организации «Бней-Брит» составило около пятисот тысяч человек.



Одно из важнейших направлений деятельности организации Бней-Брит — помощь Израилю, укрепление его позиций на международной арене, налаживание тесных контактов между евреями, проживающими в разных странах мира и евреями гражданами Израиля. Бней-Брит осуществляет совместный проект с ЭЙПАКом (AIPAC — American Israel Public Affairs Committee — Американо-израильский комитет по общественным связям) поездки молодых американских евреев в Израиль, включающие занятия в израильских учебных заведениях, работу в киббуцах, службу в частях Армии обороны Израиля.



"Тбилисская неделя"











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