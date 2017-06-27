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Выборы в местные органы самоуправления пройдут 21 или 22 октября
27.06.2017 15:58
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначит выборы в местные органы самоуправления.
По заявлению президента, "по согласованию с правительством выборы состоятся в конце третьей недели октября 2017 года", что приходится на 21-22 октября.
Точная дата пока не уточнена, она будет указана в соответствующем акте.
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