Выборы в местные органы самоуправления пройдут 21 или 22 октября

27.06.2017 15:58 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначит выборы в местные органы самоуправления.



По заявлению президента, "по согласованию с правительством выборы состоятся в конце третьей недели октября 2017 года", что приходится на 21-22 октября.



Точная дата пока не уточнена, она будет указана в соответствующем акте.

















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