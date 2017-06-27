Правящая партия в упор не видит экономического кризиса в Грузии

27.06.2017 16:03 «Ситуация в стране будет улучшаться, и для этого созданы все фундаментальные условия» - заявил глава парламентского комитета по здравоохранению Отар Зоидзе, комментируя выводы исследования социологической компании «АСТ», согласно которому 92% опрошенных считают, что страна уже находится в состоянии экономического кризиса.



«Свобода, быстрое развитие, и благосостояние» - это было предвыборное обещание правящей партии, однако через 8 месяцев после парламентских выборов, 92% населения считает, что в стране – экономический кризис.



По мнению Отара Зоидзе, причиной такого мнения, является разница между реальностью и восприятием со стороны граждан, и на самом деле никакого кризиса в Грузии нет.



«Восприятие действительности со стороны СМИ и оппозиционных партий очень сильно искажено. Когда каждый день говорят о том, что в стране кризис, то люди постепенно начинают в это верить. При этом в реальности у нас очень серьезные положительные сдвиги, и общая ситуация постепенно улучшается» - заявил он.



По его словам, в ближайшие годы в экономике Грузии ожидается серьезный перелом, и для этого уже созданы все фундаментальные условия.



«Началась реализация крупных инфраструктурных проектов, которые должны способствовать экономическому росту. Кроме того, заметно вырос экспорт и ежегодно растет туристический поток. У нас есть совершенно реальные позитивные изменения, но при этом для качественного улучшения ситуации, которое почувствует на себе каждый гражданин Грузии, нужно больше времени. Такие радикальные изменения не происходят быстро, за полгода, или несколько месяцев» - заявил депутат.















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