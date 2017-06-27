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Абашидзе и Карасин встретятся в Праге 7 июля


27.06.2017   16:26
Очередная встреча спецпредставителя премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным состоится 7 июля в Праге, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Встречи Абашидзе и Карасина – формат неформального диалога Грузии и России, который проводится с 2012 года в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами. Изначально проведение очередной встречи планировалось на конец июня.

"В ходе консультаций планируется продолжить обсуждение практических вопросов нормализации российско-грузинских связей в сферах торговли, транспорта, гуманитарных контактов", — говорится в сообщении.

Во встрече также примут участие представители транспортных ведомств двух стран, отметили в МИД РФ.






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