Абашидзе и Карасин встретятся в Праге 7 июля

27.06.2017 16:26 Очередная встреча спецпредставителя премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным состоится 7 июля в Праге, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.



Встречи Абашидзе и Карасина – формат неформального диалога Грузии и России, который проводится с 2012 года в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами. Изначально проведение очередной встречи планировалось на конец июня.



"В ходе консультаций планируется продолжить обсуждение практических вопросов нормализации российско-грузинских связей в сферах торговли, транспорта, гуманитарных контактов", — говорится в сообщении.



Во встрече также примут участие представители транспортных ведомств двух стран, отметили в МИД РФ.















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