|
Абашидзе и Карасин встретятся в Праге 7 июля
27.06.2017 16:26
Очередная встреча спецпредставителя премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным состоится 7 июля в Праге, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Встречи Абашидзе и Карасина – формат неформального диалога Грузии и России, который проводится с 2012 года в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами. Изначально проведение очередной встречи планировалось на конец июня.
"В ходе консультаций планируется продолжить обсуждение практических вопросов нормализации российско-грузинских связей в сферах торговли, транспорта, гуманитарных контактов", — говорится в сообщении.
Во встрече также примут участие представители транспортных ведомств двух стран, отметили в МИД РФ.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна